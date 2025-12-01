La Sierra ecuatoriana tendrá madrugadas heladas hasta el 5 de diciembre de 2025

Bajas temperaturas se sentirán en la Sierra Ecuatoriana los primeros días de diciembre.

¡Vuelve el frío! Las provincias de la Sierra ecuatoriana tendrán un descenso importante de temperatura entre el 2 y 5 de diciembre de 2025, de acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

El Inamhi emitió la Advertencia Meteorológica N° 63 que adelanta que la temperatura nocturna alcanzará temperaturas bajo cero en la madrugada.

La temperatura será la más baja entre las 03:00 y 07:00 y el Inamhi advirtió que en zonas húmedas podrían presentarse heladas y caída de nieve.

En la región Interandina habrá zonas con temperaturas variables entre 5° y 3° C; otra gran parte variará entre 3° y 0° C; y puntos específicos podrían alcanzar temperaturas bajo cero.

El descenso de la temperatura podría ocasionar daños a los cultivos en zonas por encima de los 2 800 msnm, donde podría caer la helada o escarcha.

Además, animales que sean alcanzados por las bajas temperaturas y no estén resguardados también podrían afectarse. Lo mismo ocurre con los humanos, quienes podrían sufrir afecciones respiratorias.

Zonas afectadas: