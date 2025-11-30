La última superluna del 2025 iluminará el cielo ecuatoriano el jueves 4 de diciembre

La noche del 4 de diciembre ofrecerá un espectáculo astronómico para cerrar el año. La 'Luna Fría’, la última luna llena de 2025, será visible en el cielo ecuatoriano.

Además es una superluna, lo que permitirá apreciarla ligeramente más grande y brillante de lo habitual. El fenómeno astronómico podrá observarse a simple vista desde el anochecer del 4 hasta la madrugada del 5 de diciembre.

La llamada ‘Luna Fría’ marca tradicionalmente el inicio del invierno en el hemisferio norte, una denominación heredada de las tribus Mohawk de Norteamérica. Se asocia esta fase lunar con la llegada de las noches más largas y frías del año.

En esta ocasión, la Luna se encontrará cerca de su perigeo, su punto más cercano a la Tierra, lo que le dará un aspecto más imponente. Se verá hasta un 7,9% más grande y un 15% más luminosa que una luna llena común.

Los aficionados a la observación astronómica podrán disfrutar del fenómeno sin necesidad de telescopios, pues la luna se podrá ver a simple vista. Para observarla mejor es necesario que el cielo esté despejado e ir a lugares donde no hay contaminación lumínica.