Joao Rojas es operado de su rodilla izquierda; Barcelona informa el tiempo de recuperación

Joao Rojas, de Barcelona, en el partido de la Copa Libertadores 2026

Barcelona SC informó, este jueves 23 de abril del 2026, que la operación de su jugador Joao Rojas, realizada en la clínica Kendall Pointe Surgery Center de Chicago, ha sido exitosa.

En el comunicado, el club detalló que Rojas fue intervenido el miércoles 22 de abril, en su rodilla izquierda, "donde se efectuó la reparación del ligamento y menisco afectados".

Asimismo, informó que el jugador iniciará su proceso de recuperación en Estados Unidos, acompañado de un miembro del Departamento Médico del club. Y que "el tiempo estimado de recuparación es de aproximadamente nueve meses".

Según la información entregada por Joao Rojas, su molestia en la rodilla empezó en noviembre del 2025, inició un tratamiento conservador, pero en marzo del 2026, durante el partido de Barcelona - Botafogo, presentó un episodio de inestabilidad y con ello se confirmó que debía ser intervenido.

Finalmente, el club aseguró que continuará monitoreando el proceso de recuperación del futbolista que se desempeña como extremo izquierdo.