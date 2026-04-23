Joao Rojas es operado de su rodilla izquierda; Barcelona informa el tiempo de recuperación
Barcelona SC informó el tiempo que el jugador Joao Rojas estará fueras de las canchas tras su la operación de su rodilla izquierda.
Joao Rojas, de Barcelona, en el partido de la Copa Libertadores 2026
Tomado de @BarcelonaSC
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Fecha de publicación
23 abr 2026 - 11:29
Barcelona SC informó, este jueves 23 de abril del 2026, que la operación de su jugador Joao Rojas, realizada en la clínica Kendall Pointe Surgery Center de Chicago, ha sido exitosa.
En el comunicado, el club detalló que Rojas fue intervenido el miércoles 22 de abril, en su rodilla izquierda, "donde se efectuó la reparación del ligamento y menisco afectados".
Asimismo, informó que el jugador iniciará su proceso de recuperación en Estados Unidos, acompañado de un miembro del Departamento Médico del club. Y que "el tiempo estimado de recuparación es de aproximadamente nueve meses".
Según la información entregada por Joao Rojas, su molestia en la rodilla empezó en noviembre del 2025, inició un tratamiento conservador, pero en marzo del 2026, durante el partido de Barcelona - Botafogo, presentó un episodio de inestabilidad y con ello se confirmó que debía ser intervenido.
Finalmente, el club aseguró que continuará monitoreando el proceso de recuperación del futbolista que se desempeña como extremo izquierdo.
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