Pablo Zambrano deja la Embajada de Ecuador en Estados Unidos

Pablo Zambrano asumió la Embajada de Ecuador en Estados Unidos

Pablo Zambrano Albuja dejó de ser el embajador de Ecuador en Estados Unidos. El presidente Daniel Noboa lo cesó de sus funciones mediante el Decreto Ejecutivo 367, suscrito el miércoles 22 de abril del 2026.

En el documento también se deroga el Decreto Ejecutivo 573, emitido el 20 de marzo de 2025, con el que se oficializó su nombramiento.

El diplomático presentó sus cartas credenciales al presidente Donald Trump el pasado 25 de julio, en la Casa Blanca. Hasta este jueves 23 de abril, aún no se conoce quién será su reemplazo.

¿Quién es Pablo Zambrano?

Pablo Zambrano es expresidente de la Federación de Industrias del Ecuador y expresidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción (CIP).

Antes de que él fuera nombrado embajador, ese cargo lo ocupaba Cristian Espinoza.

El cambio se da en un momento clave de la relación estratégica y comercial entre Ecuador y Estados Unidos.