Esto se sabe del siniestro del bus donde fallecieron nueve personas en Chimborazo

El bus accidentado se volcó y terminó en el fondo de una hondonada en Colta, Chimborazo

El volcamiento de un bus de la cooperativa Cita Express, que cubría la ruta Ambato–Guayaquil miércoles 27 de agosto de 2025, en el cantón Colta, en Chimborazo, está en investigación. Hay nueve fallecidos después que el vehículo cayó por un barranco de unos 150 metros, según el informe del ECU 911.

El ECU 911 de Riobamba confirmó a través de un comunicado oficial que según las primeras investigaciones, el bus perdió estabilidad en una curva de la vía y se precipitó hacia una zona de difícil acceso.

En redes sociales, a través de videos, se pudo observar la estructura superior de la carrocería desprendida y en el fondo de una hondonada cubierta de vegetación. Testigos y rescatistas reportaron que varios cuerpos quedaron tendidos entre el pasto y arbustos, lo que complicó las labores iniciales de atención.

La emergencia de este siniestro obligó al despachó unidades del Ministerio de Salud Pública, Cuerpo de Bomberos de Colta y equipos de rescate. Parte de los pasajeros que habían quedado atrapados en el interior del bus fueron extraídos mediante tareas complicadas en el lugar.

Este jueves 28 de agosto del 2025 se espera una actualización del estado de salud de varios heridos que ingresaron en estado crítico y fueron ingresados a los hospitales de Riobamba y otras localidades cercanas.

La Policía Nacional también comenzó con la tarea de identificación de los cuerpos de los fallecidos en el siniestro. Hay víctimas que viajaban desde Ambato y otras que se habían embarcado en el trayecto en Riobamba.

Además, se realizaron tareas de búsqueda en la zona del barranco, ante la posibilidad de que otros ocupantes hubieran sido expulsados del vehículo durante la caída

Las primeras investigaciones de los hechos

El bus siniestrado de la cooperativa Cita Express cubría la ruta Ambato - Guayaquil. Según testigos, el accidente ocurrió en una curva pronunciada, sector donde ya se han reportado anteriores siniestros de tránsito. En el 2021 ocurrió un accidente a la misma altura.

Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones. Se indagan causas como exceso de velocidad o condiciones climáticas adversas. También se inspeccionará posibles fallas mecánicas de la unidad.

El personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) se encuentran en el sitio recabando evidencias.