Un siniestro múltiple dejó seis heridos y congestión en la vía Panamericana E35, en Cotopaxi

Un siniestro de tránsito entre un bus y una volqueta en la vía a Saquisilí este miércoles 14 de enero del 2025

Un siniestro de tránsito se registró este miércoles 14 de enero del 2026 en la Panamericana E35, en la vía a Saquisilí. Un bus de transporte intercantonal de Cotopaxi se impactó contra una volqueta y también estuvo involucrado un taxi. Según el informe preliminar hay seis heridos de este siniestro.

Según el reporte del ECU 911, para atender este siniestro se coordinó la movilización del Cuerpo de Bomberos de Saquisilí y Latacunga, la Coordinación Zonal de Salud 3, la Empresa Pública de Movilidad del Cantón Latacunga (EPMOL) y la Policía Nacional.

Durante la atención de esta emergencia fue necesario el cierre de un tramo de la Panamericana y esto provocó congestión. Pasadas las 17:00 se fue normalizando el paso vehicular.