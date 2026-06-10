Anuncian nuevos artistas para el cartel de los 'Countdown Concerts' del Mundial

Se han anunciado nuevas incorporaciones al cartel de los espectáculos de los tres países anfitriones

El miércoles 10 de junio de 2026, el Mundial se inicia con los 'Countdown Concerts', una serie de conciertos que se celebrarán simultáneamente en Canadá, México y Estados Unidos.

De acuerdo con la información oficial, nuevos artistas se incorporan al cartel de estos espectáculos.

El concierto de Toronto, por ejemplo, añade la actuación especial de The Beaches, que se suma a Bryan Adams, Nora Fatehi con Sanjoy, y Vegedream, así como la colaboración entre AHI y Wyclef Jean.

Por su parte, los aficionados presentes en Ciudad de México también disfrutarán de la actuación de Andrea Boccelli, que se suma a un elenco que ya incluía a Los Ángeles Azules con Belinda y a Elena Rose.

En Los Ángeles, se ha añadido a Ava Max y a BIA a un cartel donde ya figuraban los artistas Diplo de Major Lazer y Davido, en lo que promete ser una velada inolvidable de música, fútbol y cultura.