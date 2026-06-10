Esteban Torres es designado primer vicepresidente de la Asamblea Nacional

El legislador Esteban Torres en una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional.

Con 84 votos de los 77 requeridos para el nombramiento, el Pleno de la Asamblea Nacional designa al legislador Esteban Torres como primer vicepresidente del Parlamento.

El asambleísta Pablo Jurado mocionó a Torres por su trayectoria pública.

En total, hubo 143 legisladores presentes, de los cuales 58 votaron en contra y se registró una abstención.

Votación de Esteban Torres como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, este 10 de junio de 2026. Captura de video

En su breve intervención como segunda autoridad de la Asamblea, Torres señaló que el Legislativo no está llamada a ser "de obstrucción o paralización", sino de "construcción" de lo que los ecuatorianos necesitan.

Trayectoria de Torres

Abogado y asambleísta ambateño del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).

Desde el 2018 hasta mayo de 2023, fue parte de la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano (PSC).

Es recordado como uno de los interpelantes del juicio político al presidente Guillermo Lasso en mayo de 2023.

Su vínculo con ADN comenzó en diciembre de 2023, cuando fue designado viceministro de Gobierno de Daniel Noboa.

Desde allí ha tenido una participación activa como vocero del oficialismo. Aunque en los últimos meses, mantuvo un perfil bajo, su nombre volvió a la palestra tras ser designado, en mayo de 2026, coordinador de la bancada.

En teoría, Torres ejercerá como primer vicepresidente de la Asamblea hasta mayo de 2027, fecha en que termina el periodo legislativo.

Sin embargo, antes Torres asumirá la Presidencia de la Asamblea Nacional cuando la actual presidenta Mishel Mancheno se acoja a su permiso por maternidad.