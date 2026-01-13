Un patrullero con policías en presunto estado chocó contra un árbol en el norte de Quito

Un patrullero de la Policía Nacional con policías en presunto estado etílico chocó en Quito.

Un patrullero de la Policía Nacional chocó contra un árbol la madrugada del sábado 10 de enero de 2026. A bordo se movilizaban agentes en presunto estado etílico.

El estruendo despertó a los vecinos del norte de Quito, quienes salieron a la calle y grabaron con sus celulares el hecho registrado cerca de las 05:00.

"Vimos a dos policías en estado etílico, que no se avanzaban ni a parar", dijo uno de los moradores de la zona.

La camioneta identificada con la imagen de la Policía Nacional impactó contra un árbol en el parterre y quedó con el parabrisas destruido y la parte frontal afectada.

El vehículo quedó cruzado sobre la calzada en sentido oriente - occidente mientras llegaron agentes de tránsito y otro patrullero de la zona.

Según la prueba de alcotest de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizada cerca de las 08:00, el conductor del vehículo policial dio como resultado 0 grados de alcohol.

Pero los moradores de la zona denunciaron que la prueba de alcotest fue realizada a una persona diferente, que no se encontraba en el vehículo al momento del choque.

De acuerdo con otro de los testigos del incidente, los agentes policiales "estaban sumamente borrachos, no se avanzaban ni a parar".

Teleamazonas buscó una versión de la Policía Nacional, pero hasta las 10:00 de este martes 13 de enero de 2026 no ha habido respuesta.