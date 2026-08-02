Trágico choque en la vía a Tandapi deja dos fallecidos y tres heridos graves

Equipos de emergencia acudieron al sitio para atender la emergencia.

Un siniestro de tránsito registrado la tarde de este domingo 2 de agosto de 2026 en el sector de Tandapi, en el cantón Mejía, dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas y tres heridas de gravedad.

La alerta ingresó a través de la Línea Única para Emergencias 9-1-1 a las 18:08, luego de que se reportara un accidente de tránsito en el kilómetro 72, en el sector de Tandapi.

Desde la sala operativa del ECU 911 se coordinó de inmediato el despacho de las entidades de respuesta.

Choque entre un automóvil y un camión

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro ocurrió por un choque entre un automóvil y un camión.

Al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional del Ecuador, personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito y equipos de Ayudamed para brindar asistencia a las víctimas.

Dos fallecidos y tres heridos graves

El personal que atendió la emergencia confirmó, de manera preliminar, que el accidente dejó dos personas fallecidas y tres heridas de gravedad.

Los lesionados recibieron atención en el sitio antes de ser trasladados a casas de salud para continuar con su tratamiento.