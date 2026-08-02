Fuerte sismo de magnitud 6 sacude el centro de Perú y se siente en varias ciudades, incluida Lima

El movimiento fue percibido en varias localidades, incluida la capital, Lima

Un sismo de magnitud 6 se registró la noche de este domingo 2 de agosto de 2026 en el centro de Perú.

El movimiento fue percibido en varias localidades, incluida la capital, Lima, y también fue reportado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional como un evento ocurrido fuera del territorio ecuatoriano.

El movimiento telúrico ocurrió a las 20:42 (hora local) y tuvo una magnitud de 6,0.

De acuerdo con los datos preliminares, el epicentro se localizó en el centro de Perú, cerca de Cerro de Pasco.

La aplicación Sismo Detector registró 946 reportes de usuarios en un radio aproximado de 364 kilómetros, lo que refleja que el temblor fue sentido en una amplia zona.

El sismo se sintió en Lima

Usuarios en redes sociales informaron que el movimiento fue percibido en distintos sectores de Lima.

Hasta los primeros reportes no se informó de manera oficial sobre personas heridas o daños materiales relacionados con el evento.

Reporte preliminar del evento

Según la información disponible, el sismo ocurrió a una profundidad de 152 kilómetros, con coordenadas aproximadas de 7,784° de latitud sur.

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional indicó que se trató de un evento sísmico internacional, por lo que no tuvo su origen en territorio ecuatoriano.

Monitoreo de las autoridades

Las autoridades y organismos de monitoreo sísmico mantienen el seguimiento del evento para confirmar sus características y evaluar cualquier posible impacto.

Se espera que en las próximas horas se emitan reportes actualizados sobre el comportamiento del sismo y sus efectos en las zonas donde fue percibido.