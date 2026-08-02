Camión se queda sin frenos y provoca aparatoso choque múltiple en la vía Pallatanga

El siniestro ocurrió en la vía que atraviesa el cantón Pallatanga, donde, de acuerdo con información ciudadana, un camión perdió el sistema de frenos y chocó contra varios automotores que circulaban por la carretera.

El impacto movilizó a unidades de emergencia y agentes de tránsito.

Cinco personas resultaron heridas

Como consecuencia del choque múltiple, cinco personas sufrieron heridas y recibieron atención por parte de los equipos de socorro que llegaron al sitio.

Los afectados fueron estabilizados mientras las autoridades coordinaban las labores para controlar la emergencia y retirar los vehículos involucrados.

El camión habría golpeado a tres vehículos livianos, un patrullero y un bus de transporte público.

Las autoridades realizan las investigaciones para confirmar las causas del incidente y determinar las circunstancias en las que ocurrió el presunto fallo mecánico.