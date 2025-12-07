Un siniestro de tránsito en la vía Balzar - El Empalme dejó cinco fallecidos este domingo 7

El choque entre una camioneta y un tráiler dejó cinco muertos en carreteras del Guayas.

Un siniestro de tránsito se registró este domingo 7 de diciembre del 2025 entre una camioneta y un tráiler, en la vía Balzar – El Empalme. El accidente se registró durante las primeras horas y se confirmó cinco fallecidos por el percance.

El siniestro ocurrió pasando el peaje de la zona. En las fotos que publicó el ECU911, se aprecia que la parte frontal de la camioneta quedó incrustada en el posterior del tráiler.

El Ecu 911 coordinó la emergencia con el Cuerpo de Bomberos de Balzar, la Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y ambulancias del Ministerio de Salud Pública. Para rescatar los cuerpos se necesitó maquinaria.

“Se exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución y respetar las señales de tránsito”, recomendó el organismo de control.

Personal de la CTE cerró la vía durante cerca de una hora, para las tareas de limpieza e investigaciones que permitan establecer las causas del siniestro.