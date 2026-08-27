Siniestro en la Perimetral provoca fuerte congestión vehicular en Guayaquil

Siniestro en la avenida Perimetral deja heridos y caos vehicular en el norte de Guayaquil

Un siniestro de tránsito registrado en la avenida Perimetral generó una fuerte congestión vehicular la mañana de este jueves 27 de agosto de 2026, en el norte de Guayaquil.

La emergencia se reportó en la conexión Perimetral-Prosperina, en sentido hacia el sur, y dejó personas heridas.

Congestión en el sector de La Florida

El hecho ocurrió en la zona de la avenida Morán Buitrón, donde equipos de emergencia fueron movilizados para atender a las personas afectadas.

La congestión se extendió por la vía Perimetral, en el sector de La Florida, mientras se desarrollaban las labores en el sitio.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar precauciones y buscar rutas alternas para evitar el tráfico.

Ruta alterna: la vía a Daule

La vía a Daule fue sugerida como una opción para quienes se movilizan hacia otros sectores de Guayaquil.

Unidades coordinadas desde el ECU 911 Samborondón acudieron al lugar para atender la emergencia.

Hasta el momento, no se han detallado las causas del siniestro ni el número o estado de las personas heridas.