Dos años del caso Dave Loor Y Juan Santillán: Desaparecieron tras ser abordados por militares

Dos años del caso Dave Loor Y Juan Santillán: Desapareció tras ser abordados por militares.

Este miércoles 26 de agosto de 2026 se cumplieron dos años de la desaparición de Dave Loor, un joven de Ventanas (provincia de Los Ríos) que fue visto por última vez tras ser aprehendido por una patrulla militar.

Pese al tiempo transcurrido, su familia y organismos de derechos humanos continúan exigiendo respuestas sobre su paradero .

El hecho ocurrió en 2024, en medio de un estado de excepción vigente en Los Ríos.

Dos años del caso Dave Loor: Desapareció tras ser llevado por una patrulla militar en Ventanas.

Según testimonios de su madre, Estefanía, el joven fue interceptado en las calles Jimmy Izquierdo por efectivos de las Fuerzas Armadas.

La declaración era corroborada después, luego de que cámaras de la zona captaron que elementos militares, los abordaron, detivieron y los subieron a un vehículo.

Junto a Dave también fue aprehendido Juan Daniel Santillán, de quien tampoco se conoce la ubicación.

Un operativo bajo la sombra de la impunidad

La madre de Dave relató que intentó acercarse a la camioneta militar, pero fue amenazada con un fusil por los uniformados.

Testigos y vecinos del sector confirmaron que las patrullas realizaron intervenciones en viviendas de la zona.

Habrían dejado inmuebles destruidos y aparentemente robando pertenencias y cámaras de seguridad.

Durante la búsqueda desesperada de la familia, otros jóvenes del sector aseguraron haber sido abandonados con signos de tortura y sin ropa.

Afiche de búsqueda de Dave Loor.

Ellos confirmaron que Dave Loor y Juan Daniel Santillán fueron embarcados por los militares.

El operativo se habría llevado adelante sin la presencia de elementos policiales.

Además, no hay registros de que los jóvenes fueran llevados hacia alguna instancia policial.

Juan Daniel Santillán desapareció junto a Dave Loor en Ventanas.

Fallas judiciales y la exigencia de DD.HH.

En septiembre de 2024, un juez constitucional concedió un hábeas corpus y el caso fue catalogado como desaparición forzada.

Sin embargo, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y el CDH denunciaron que el recurso sufrió constantes dilaciones procesales y falta de investigación inmediata por parte de la Fiscalía.

Los organismos internacionales y locales recuerdan que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de responder cuando una persona desaparece bajo custodia pública.

La familia de Dave Loor mantiene el llamado a la ciudadanía para difundir su rostro y evitar que el hecho quede impune.