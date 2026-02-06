Siniestro de tránsito Esmeraldas entre un tráiler y un auto liviano deja una niña fallecida

Siniestro entre tráiler y vehículo liviano deja una menor fallecida en Esmeraldas

El medio día de este viernes 6 de febrero un trágico siniestro de tránsito cegó la vida de una niña de tres años en el Recinto La Victoria de la parroquia San Mateo, en Esmeraldas.

Según información de medios locales difundida en redes sociales un tráiler colisionó con un auto liviano, que fue arrastrado hasta una vivienda que funcionaba como comedor.

En el inmueble se encontraba la menor que falleció producto del fuerte impacto. Adicional tres personas más resultaron heridas y la vivienda con afectación a su estructura.

El sistema integrado ECU 911 coordinó el despliegue de unidades del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas para atender la emergencia. Además de agentes de la Policía Nacional y personal del Ministerio de Salud.

Tras la atención prehospitalaria, las personas afectadas fueron trasladadas a una casa de salud.