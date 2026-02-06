Dos perros permanecieron junto a su tutor tras ser atropellado en Cayambe

Bomberos atendieron a un hombre que fue atropellado en Cayambe

Un acto de lealtad conmovió durante una emergencia atendida por el Cuerpo de Bomberos de Cayambe en el sector Flor del Valle, este viernes 6 de febrero de 2026.

El organismo de socorro informó que sus unidades acudieron a brindar atención prehospitalaria a una persona que fue atropellada. Cuando llegaron, vieron que los dos perros permanecían junto a la víctima del siniestro.

Según relataron los bomberos, al llegar al sitio encontraron a un hombre herido y tendido en el suelo. Él estaba custodiado por dos perros de raza pitbull, que se mantenían acostados a su lado para protegerlo.

“Lealtad que conmueve”, fue el mensaje con el que los Bomberos de Cayambe acompañaron la difusión del caso en sus redes sociales este viernes 6 de febrero de 2026.

"Sus perritos permanecieron a su lado, cuidándolo en todo momento. Con paciencia, el personal logró brindar atención prehospitalaria, priorizando la seguridad de todos", señalaron los Bomberos de Cayambe.

En las imágenes compartidas se observa cómo los canes no se alejaron de su tutor mientras los paramédicos realizaban las maniobras para estabilizarlo.

El personal de socorro atendió al herido. Fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado a una casa de salud para recibir atención médica especializada.