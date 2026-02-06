Choque múltiple en la av. Oswaldo Guayasamín genera fuerte congestión vehicular
Un bus chocó contra dos vehículos livianos a la altura del puente El Cebollar, en sentido Cumbayá - Quito, este viernes 6 de febrero.
Un choque múltiple se registró en la av. Oswaldo Guayasamín, en sentido Cumbayá Quito este viernes 6 de febrero.
06 feb 2026 - 10:48
Un choque múltiple se registró la mañana de este viernes 6 de febrero del 2026 en la avenida Oswaldo Guayasamín, a la altura del puente El Cebollar, en sentido Cumbayá - Quito.
El siniestro ocurrió antes de las 10:00 e involucró a un bus de transporte intercantonal y tres vehículos livianos. Uno tipo SUV y un automóvil. En la zona se registra fuerte congestión vehicular.
En la zona se generó una fuerte congestión vehicular, debido a que el siniestro ocurrió en el carril izquierdo de la vía.
(Noticia en desarrollo...)
