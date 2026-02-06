Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Choque múltiple en la av. Oswaldo Guayasamín genera fuerte congestión vehicular

Un bus chocó contra dos vehículos livianos a la altura del puente El Cebollar, en sentido Cumbayá - Quito, este viernes 6 de febrero. 

Un choque múltiple se registró en la av. Oswaldo Guayasamín, en sentido Cumbayá Quito este viernes 6 de febrero.

Autor

Lizette Abril

Actualizada:

06 feb 2026 - 10:48

Un choque múltiple se registró la mañana de este viernes 6 de febrero del 2026 en la avenida Oswaldo Guayasamín, a la altura del puente El Cebollar, en sentido Cumbayá - Quito. 

El siniestro ocurrió antes de las 10:00 e involucró a un bus de transporte intercantonal y tres vehículos livianos. Uno tipo SUV y un automóvil. En la zona se registra fuerte congestión vehicular. 

En la zona se generó una fuerte congestión vehicular, debido a que el siniestro ocurrió en el carril izquierdo de la vía. 

(Noticia en desarrollo...)

