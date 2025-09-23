Sismos frente a las costas de Manabí y Galápagos la mañana de este martes 23 de septiembre

Sismos en Manabí y Galápagos este martes 23 de septiembre

La mañana de este martes 23 de septiembre del 2025 las provincias de Manabí y Galápagos despertaron con sendos temblores, registrados por el Instituto Geofísico (IG) del Ecuador.

El primer sismo se presentó a las 06:44 frente a las costas de la provincia de Manabí, en la localidad de Puerto López.

La magnitud del evento fue de 3.4 grados en la escala de Richter, y tuvo una profundidad de 16 kilómetros.

Tres horas después, las 09:50 otro sismo se registró en la provincia insular de Galápagos.

Este evento tuvo una magnitud de 3.1 grados y se localizó a 207 kilómetros de Puerto Ayora. La profundidad del sismo fue de un kilómetro.

La Secretaría de Gestión de Riesgos no registró afectaciones a personas ni infraestructuras producto de estos eventos.

Ecuador es una zona de alto riesgo sísmico debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamérica, con alta actividad en la costa y las fallas internas de la Sierra, que produce terremotos frecuentes y potentes.