Sismo en la Costa ecuatoriana se registró este jueves 23 de julio

Dos sismos cerca de Manta entre el miércoles y jueves 23 de julio de 2026.

Un segundo sismo en la costa ecuatoriana se registró la mañana de este jueves 23 de julio de 2026.

De acuerdo con el Instituto Geofísico, el temblor ocurrió a las 05:20 a 38,38 kilómetros de Manta, provincia de Manabí.

La magnitud del sismo alcanzó 3,9 grados y ocurrió a una profundidad de 14 kilómetros.

Aunque el movimiento ocurrió en el mar, usuarios en redes sociales reporaron haberlo sentido en Manta.

La noche del miércoles se registró otro sismo en la misma zona. El Geofísico lo reportó a las 19:53.

Ese temblor también ocurrió en el mar, a 38,04 kilómetros de Manta y alcanzó una magnitud de 3,6 grados.

En ninguno de los casos se registraron personas afectadas o daños materiales.