Asaltan con cuchillo a dos niños en el sur de Quito

Dos menores fueron víctimas de un violento asalto al sur de Quito

Un hombre armado con un cuchillo asaltó a dos hermanos menores de edad en el barrio San José de Monjas, en el sur de Quito, desatando la indignación de los moradores.

El hecho ocurrió el 21 de julio cuando los niños caminaban por la calle y fueron interceptados por el hombre, quien mediante amenazas le arrebató el teléfono celular a la niña de 10 años para luego huir del lugar.

¿Cómo currieron los hechos?

Cámaras de seguridad del sector muestran el momento en que los niños caminan conversando y un sujeto corre hacia ellos intimidándolos con el arma blanca.

Bajo amenazas directas, forcejea durante varios segundos con la niña, quien pone resistencia, sin embargo, el hombre logra arrebatarle su teléfono celular.

Tras lograr quitarles el dispositivo, el agresor huyó del lugar con rumbo desconocido.