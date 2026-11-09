Sismo de magnitud 4.6 se siente en la frontera entre Ecuador y Perú este lunes 9 de noviembre

Un sismo se registró en la zona fronteriza entre Ecuador y Perú.

Un sismo de magnitud 4.6 se registró este lunes 9 de noviembre de 2026, a las 14:19, en la zona fronteriza entre Ecuador y Perú, según el reporte revisado del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN).

El movimiento telúrico se localizó a aproximadamente 122 kilómetros de Gualaquiza, en la provincia de Morona Santiago, con una profundidad de 20 kilómetros, de acuerdo con la información difundida por el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) también registró el sismo, aunque con diferencias en la magnitud, profundidad y ubicación del epicentro.

Según el reporte peruano, el temblor tuvo una magnitud de 4.3 y una profundidad de 105 kilómetros. Su epicentro se ubicó a 92 kilómetros al oeste de Andoas, en la provincia de Datem del Marañón, región Loreto.

Ambos organismos registraron el movimiento a las 14:19:54 de este lunes, aunque sus mediciones presentan diferencias.

Inocar descarta condiciones para un tsunami en Ecuador

Tras el sismo, el Inocar emitió un boletín en el que informó que el movimiento no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en la Costa continental ni en Galápagos.

La evaluación se realizó con base en los datos disponibles del Centro de Monitoreo Oceánico.