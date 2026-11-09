El delantero brasileño Deyverson ofreció disculpas a la hinchada de Barcelona

El delantero brasileño Deyverson rompió el silencio tras los cruces y gestos controversiales surgidos en el enfrentamiento entre Liga de Quito y Barcelona. En sus declaraciones, el atacante de la 'U' ofreció disculpas públicas a la hinchada, al plantel y a la directiva del conjunto 'torero', con el objetivo de matizar el ambiente tenso que rodeó a ambos compromisos de la fase decisiva del torneo.

La controversia se había originado durante el duelo disputado en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, donde Deyverson protagonizó varios roces verbales y provocaciones hacia los futbolistas 'amarillos'.

La actitud del ariete generó un fuerte rechazo en el entorno de Barcelona SC, encendiendo la previa del partido de vuelta en el estadio Monumental y convirtiéndolo en uno de los focos principales de la prensa deportiva nacional.

Al finalizar el encuentro en Guayaquil, el brasileño abordó a los medios de comunicación y asumió una postura de conciliación. "Sepan que yo tengo mucho respeto por Barcelona SC, los hinchas y los jugadores. Yo pedí perdón por lo que pasó en Quito", manifestó de forma directa el atacante alba, buscando bajar los decibeles de la disputa y desmarcarse de cualquier enemistad.

Respecto a las discusiones puntuales con los defensores rivales en cancha, Deyverson justificó su accionar dentro de la adrenalina y la presión que demandan este tipo de partidos trascendentales.

Explicó que sus gestos no respondían a un irrespeto personal ni a una provocación institucional, sino a la intensidad con la que vive cada jugada y al compromiso de defender la camiseta que viste.

El atacante remarcó que las fricciones y los cruces verbales forman parte del folclore y la competitividad de la cancha, pero insistió en que todo debe finalizar una vez que el árbitro pita el pitazo final.

Con este gesto, el futbolista brasileño buscó dar por terminado el capítulo y evitar que la rivalidad deportiva trascienda a episodios de violencia entre hinchadas o directivas.

El pedido de disculpas de Deyverson marca un punto de inflexión en la narrativa del campeonato ecuatoriano, donde la tensión entre los dos gigantes del fútbol nacional se mantenía al límite. Mientras Liga de Quito se enfoca en la recta final del torneo, las palabras del delantero pretenden devolver la atención a lo estrictamente futbolístico.