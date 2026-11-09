Un árbol caído bloquea el tránsito en la avenida Occidental, en el centro de Quito

Ciudadanos intentan remover el árbol caído en la avenida Occidental, a la altura de San Juan, centro de Quito, la tarde de este lunes.

Un árbol cayó sobre la avenida Occidental, a la altura del sector de San Juan, en el centro de Quito, durante la tarde de este lunes 9 de noviembre de 2026.

A través de videos difundidos por transeúntes, se observó a varios ciudadanos intentando remover el árbol, cuyas ramas quedaron enredadas en el cableado eléctrico de un poste del sector.

El incidente generó fuerte congestión vehicular al afectar una de las principales arterias viales que conectan el norte con el sur de la capital.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que su personal operativo se desplegó en el sector de Miraflores, específicamente sobre la intersección de la avenida Mariscal Sucre y Universitaria.

Esto con el objetivo de gestionar el flujo vehicular tras inhabilitarse el carril izquierdo en sentido norte-sur.

Ante este imprevisto, las autoridades hicieron un llamado a los conductores para que reduzcan la velocidad y transiten con precaución por la zona mientras concluyen las tareas de despeje.