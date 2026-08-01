Sismo de magnitud 3.4 se sintió en La Troncal la mañana de este sábado

Un sismo de magnitud 3.4 se registró la mañana de este sábado 1 de agosto de 2026 en las cercanías del cantón La Troncal, en la provincia de Cañar.

El movimiento telúrico fue percibido por habitantes del sector y, hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni daños materiales.

Epicentro estuvo cerca de La Troncal

De acuerdo con la información preliminar, el sismo ocurrió con una profundidad de 14 kilómetros y su epicentro se localizó a 8 kilómetros de La Troncal.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños en viviendas, infraestructura o personas afectadas como consecuencia del movimiento telúrico.

Tampoco se han emitido reportes de emergencias relacionadas con el sismo, mientras se mantiene el monitoreo de la situación.

Ecuador está en zona sísmica

Ecuador se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas en la costa del Pacífico.

Por ello, las entidades de monitoreo mantienen vigilancia permanente de este tipo de eventos e informan oportunamente sobre su magnitud, profundidad y ubicación.