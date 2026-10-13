Sismo de magnitud 4.4 se registró en Jama, provincia de Manabí

Sismo de 4.4 se registró en Jama, en la provincia de Manabía la mañana de este martes 13 de octubre de 2026.

Un sismo de magnitud 4.4 en la escala de Richter se registró la mañana de este martes 13 de octubre de 2026 en la provincia de Manabí.

Según el reporte oficial del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN), el movimiento telúrico ocurrió a las 06:19.

El epicentro del temblor se localizó a 39,64 kilómetros de la ciudad de Jama, a una latitud de 0,208° Sur y una longitud de 80,620° Oeste, con una profundidad de 17,0 kilómetros.

Sin informes de daños ni víctimas

Hasta el momento, las autoridades locales y los organismos de gestión de riesgos no han reportado personas heridas ni daños materiales en la infraestructura del cantón Jama ni en poblados aledaños.

El Instituto Geofísico habilitó su plataforma digital para que la ciudadanía pueda reportar la intensidad con la que percibió el movimiento en sus localidades mediante su formulario de consulta en línea.