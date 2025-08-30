Un sismo de 3.5 sacudió la provincia de El Oro, la madrugada del sábado 30 de agosto

Un sismo de 3.5 se registró en El Oro, la madrugada del sábado 30 de agosto del 2025

Un sismo de magnitud 3.5 sacudió a la provincia de El Oro, la madrugada del sábado 30 de agosto del 2025. Según reportó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG), el movimiento ocurrió apriximadamente a las 00:43.

En el reporte oficial se precisa que el sismo se originó a 19.48 kilómetros de Machala, a 43.0 kilómetros de profundidad.

Tras el sismo no se reportaron personas heridas ni daños materiales. Ciudadanos aseguraron que el movimiento se sintió de manera leve en distintas partes del país.

El miércoles 27 de agosto también se resgistró un sismo de 3.5 en la provincia de El Oro, según los reportes del Instituto Geofísico.