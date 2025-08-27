Sismo de 4.7 sacudió municipio del Cajibío en Colombia, este miércoles 27 de agosto

Sismo de 4.7 remeció el sur de Colombia este 27 de agosto del 2025.

Un sismo de magnitud 4.7 remeció la madrugada del miércoles 27 de agosto del 2025 la localidad del Cajibío en el departamento del Cauca, sur de Colombia.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) indicó que el temblor tuvo una magnitud de 4.7. Según la entidad, el sismo ocurrió en el departamento del Cauca y fue sentido en localidades cercanas al epicentro.

De la información se hizo eco el Instituto Geofísico (IG) del Ecuador, que reportó el evento en sus redes sociales.

Según la información difundida por el SGC, el temblor tuvo lugar sobre las 04:31 y su epicentro fue en el municipio de Cajibío.

El movimiento telúrico se localizó a 7 kilómetros del municipio de Morales, y tuvo una profundidad superficial, de 10 kilómetros.

Además, el Servicio Geológico Colombiano señaló que tras el evento se reportaron alrededor de 627 alertas por parte de la ciudadanía, quienes habrían sentido el movimiento telúrico con intensidad.

Hasta las 06:10 de este miércoles no se reportaban víctimas mortales ni afectaciones a estructuras en la zona del epicentro.

Los municipios cercanos al epicentro que posiblemente sintieron el temblor, según la entidad: Morales, ubicado a 7 km del epicentro, Cajibío, localizado a 16 km y Caldono, a 23 km.