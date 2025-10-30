Sismo de 3.9 grados remece el cantón Puerto López la noche de este jueves 30 de octubre

Sismo en la provincia de Manabí este jueves 30

Un sismo de 3.9 grados en la escala abierta de Richter remeció la costa de Ecuador la noche de este jueves 30 de octubre del 2025.

El Instituto Geofísico (IG) señaló que el evento se registró a una profundidad de 25 kilómetros y se localizó a 18 km del cantón de Puerto López, en la provincia de Manabí.

Según usuarios de redes, el evento se habría sentido hasta el la provincia de Santa Elena, de manera leve.

Enjambre sísmico

Entre el 5 de septiembre hasta el 21 de octubre del 2025 este cantón de la provincia de Manabí, registró 1 972 eventos.

El Geofísico informó que la sismicidad empezó frente a Puerto López, cerca de la zona donde la placa oceánica de Nazca empieza a subducirse bajo el continente.

Según el organismo el evento se propagó hacia el este y norte, y el 16 de septiembre los temblores se concentraron al oeste de la Isla de La Plata.

Esta actividad sísmica registrada frente a las costas de Puerto López durante el mes de septiembre corresponde a un enjambre sísmico asociado a la ocurrencia de un sismo lento.