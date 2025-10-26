Sismo se registra en Azuay este domingo 26 de octubre de 2025, según el Instituto Geofísico

Sismo registrado en el sur de Ecuador la tarde del 26 de octubre de 2025

El Instituto Geofísico informó que un sismo se registró en Azuay, al sur de Ecuador, la tarde del domingo 26 de octubre de 2025. El temblor, de 4,4 grados de magnitud y 15 kilómetros de profundidad, se sintió hasta la ciudad costera de Guayaquil, detallaron ciudadanos en redes sociales.

Según los primeros reportes de redes sociales, el sismo también se sintió en ciudades como Guayaquil, pero no con fuerza. El IG reportó a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos el sismo para que se realice un monitoreo con las autoridades de posibles novedades.

Habitantes de Cuenca confirmaron que el sismo fue percibido en la ciudad, pero de manera leve. Hasta el momento, según la primera evaluación, no se han reportado daños materiales por este sismo superior a los 4 de magnitud.