Sismo de 3.3 sacude a Puerto Villamil en Galápagos la tarde de este jueves 27 de noviembre

Un sismo de magnitud 3.3 remeció la localidad de Puerto Villamil, en la provincia de Galápagos la tarde de este jueves 27 de noviembre del 2025.

El Instituto Geofísico (IG) alertó que el evento ocurrió pasadas las 15:00 y tuvo una profundidad de 4 kilómetros.

El IG señaló que el epicentro del sismo se ubicó a 88.19 kilómetros de Puerto Villamil.

Las autoridades de Galápagos no reportaron afectaciones a personas producto del sismo ni daños a viviendas o infraestructura como viviendas, barcos o vías.

La localidad de Puerto Villamil tiene una pequeña población situada al suroeste en la Isla Isabela que la habitan poco más de 2 200 personas.