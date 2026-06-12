Un sismo se registró cerca de Samborondón este viernes 12 de junio

Un sismo de magnitud 3.3 en escala de Richter se sintió, la tarde de este viernes 12 de junio del 2026 en la provincia de Guayas.

Según el reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el epicentro del temblor fue a 4.81 km de Samborondon, Guayas.

El movimiento telúrico ocurrió a las 13:12 y tuvo una profundidad de 89 kilómetros, tras una revisión del Instituto Geofísico.

Ecuador se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, lo que genera constantes movimientos telúricos de diversa intensidad en el territorio.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura y bordea el océano Pacífico, comprende a una gran cantidad de países americanos como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, entre otros.