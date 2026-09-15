Estos son los anuncios de los distribuidores de combustibles ante la crisis del sector

Representantes de la CAMDDEPE anunciaron nuevas medidas ante la crisis financiera que aseguran atravesarán las estaciones de servicio en Ecuador.

Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (CAMDDEPE), explicó este martes 15 de septiembre de 2026 que los actuales márgenes de comercialización no serían suficientes para cubrir los costos de operación.

Distribuidores dicen que trabajan a pérdida

Rosero señaló que, en un escenario favorable, la rentabilidad de una estación de servicio puede llegar apenas al 1 %. Sin embargo, asegura que existen distribuidores que actualmente trabajan a pérdida.

El dirigente explicó que el precio que paga el consumidor por un galón de combustible no corresponde a la ganancia de la estación. Los distribuidores deben cubrir el transporte del producto, salarios, mantenimiento, servicios, impuestos y otros gastos necesarios para operar.

A esto se suma, según el gremio, la necesidad de contar con mayor capital para adquirir combustible cuando aumenta su precio.

Dejarán de vender combustible a crédito a los GAD

Entre los anuncios, Rosero señaló que los distribuidores dejarán de otorgar crédito a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Según CAMDDEPE, existen estaciones que llegan a vender hasta el 80% de su combustible a crédito, lo que reduce su liquidez mientras deben continuar comprando producto para mantener sus operaciones.

La decisión podría modificar la forma en la que se abastecen vehículos municipales, maquinaria y otros servicios públicos que actualmente mantengan contratos de compra a crédito con estaciones privadas.

En el sector público también operan flotas de servicios esenciales, como ambulancias, patrulleros policiales y vehículos militares. Sin embargo, el eventual impacto dependerá del mecanismo y los contratos de abastecimiento que mantenga cada institución.

Piden aumentar el margen del diésel

Uno de los principales reclamos se concentra en el diésel. Según CAMDDEPE, actualmente existe un margen de comercialización de aproximadamente 12 centavos por galón, que además es compartido entre distribuidores y comercializadoras.

El gremio sostiene que se necesitarían 10 centavos adicionales por galón para alcanzar un margen que permita cubrir adecuadamente los costos de comercialización.

Rosero indicó que primero debería realizarse un estudio técnico para determinar el margen adecuado. Entre las alternativas mencionadas está que un eventual incremento pueda aplicarse progresivamente, incluso a razón de un centavo por mes.

Los distribuidores de combustibles aseguran que los actuales márgenes de comercialización no cubren los costos de operación de las estaciones de servicio. Teleamazonas.com

También piden eliminar la retención del IVA

Otro de los pedidos del gremio es eliminar la retención del IVA a los distribuidores de combustibles.

Según Rosero, este mecanismo afecta el flujo de dinero disponible para comprar nuevamente combustible y cubrir los costos diarios de las estaciones.

Los anuncios se dieron en medio de las acciones que prepara el sector para exigir respuestas al Gobierno. Los distribuidores también tienen previsto realizar un plantón pacífico el próximo 6 de octubre, con la participación de diferentes gremios del país.