Petroecuador reduce el azufre en el Diésel Premium a menos de 35 ppm y supera la meta de 2025

Petroecuador informó que logró reducir el contenido de azufre del Diésel Premium a menos de 35 ppm, con lo que supera la meta nacional establecida por el presidente, Daniel Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo No. 126, emitido en septiembre de 2025.

La medida establece un límite máximo de 50 ppm de azufre para este combustible. La reducción busca disminuir el impacto de las emisiones generadas por el uso de diésel y mejorar la calidad del combustible que se comercializa en el país.

Prueba en la Refinería Esmeraldas

Para alcanzar este resultado, Petroecuador realizó una prueba de producción en la Refinería Esmeraldas.

El proceso permitió comprobar que el catalizador actualmente instalado en la Unidad de Hidrodesulfuración (HDS) puede producir Diésel Premium con un contenido de azufre inferior al límite establecido.

La prueba, conocida como Test Run, permitió verificar la capacidad de la unidad para mantener los niveles requeridos de calidad del combustible.

Petroecuador prepara nuevo catalizador

Para mantener esta producción, Petroecuador ejecuta un plan que incluye la adquisición de un nuevo catalizador para la Unidad HDS y un mantenimiento programado para el último trimestre de 2026.

Estos trabajos contarán con el acompañamiento de especialistas internacionales de Axens, una de las empresas que tiene la licencia tecnológica de los procesos utilizados en la refinería.Limpieza de tanques y controles de calidad

Como parte de las acciones previstas, también se realizan trabajos de limpieza en los tanques de almacenamiento de Diésel Premium.

Petroecuador, además, gestiona la provisión de nitrógeno necesaria para las tareas relacionadas con la descarga y carga del nuevo catalizador.

La empresa pública señala que cuenta con equipos especializados para medir el contenido de azufre en sus refinerías de Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi. Estos controles permiten verificar la calidad del combustible producido.

¿Sabías que Ecuador produce diésel más limpio?



Petroecuador alcanzó un importante hito: producir Diésel Premium con solo 35 ppm de azufre, superando la meta nacional vigente de 50 ppm. Mejoramos la calidad del diésel y reducimos la contaminación ambiental.#Petroecuador pic.twitter.com/auwPx11Wu6 — EP Petroecuador 🇪🇨 (@EPPetroecuador) September 3, 2026

¿Qué implica reducir el azufre del diésel?

La disminución del contenido de azufre en el Diésel Premium contribuye a reducir el impacto ambiental de las emisiones generadas por la combustión de este combustible.

También está relacionada con una menor exposición de la población a contaminantes derivados de estas emisiones.

Con la producción por debajo de 35 ppm, Petroecuador señala que Ecuador supera el límite nacional de 50 ppm establecido para el Diésel Premium y avanza hacia un combustible con menor contenido de azufre.