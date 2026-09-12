Gasolina Súper sube a USD 4,89 por galón desde este 12 de septiembre; ¿por qué aumentó?

El precio de la gasolina Súper se incrementó este 12 de septiembre de 2026.

El precio de la gasolina Súper en Ecuador aumentó desde este sábado 12 de septiembre de 2026. El nuevo precio sugerido de venta es de USD 4,89 por galón, según la información de la empresa estatal Petroecuador.

El valor representa un incremento de USD 0,25 frente al precio sugerido del mes de agosto, que se ubicó en USD 4,64 por galón. Este nuevo precio estará vigente hasta el 11 de octubre de 2026.

¿Por qué subió la gasolina Súper?

La variación se produce en un escenario de incremento de los precios internacionales del petróleo y los combustibles, asociado al recrudecimiento del conflicto entre Irán y Estados Unidos.

La gasolina Súper es la de mayor octanaje que se comercializa en Ecuador, con 95 octanos. A diferencia de la Extra y Ecopaís, su precio está liberalizado, por lo que cada estación de servicio puede establecer el valor final que cobra a sus clientes.

Por esta razón, Petroecuador establece únicamente un precio sugerido de venta para este combustible. El precio de la Súper llegó a su máximo sugerido del año en junio de 2026, cuando alcanzó los USD 5,70 por galón.

Extra, Ecopaís y diésel bajan de precio

Mientras la Súper aumentó, otros combustibles registraron una reducción de USD 0,03 por galón, en Ecuador.

Las gasolinas Extra y Ecopaís, de 85 octanos, bajaron de USD 3,24 a USD 3,21 por galón. Mientras que, el diésel Premium pasó de USD 3,18 a USD 3,15 por galón.