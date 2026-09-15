Distribuidores de gasolina anuncian plantón pacífico para octubre de 2026

La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo delEcuador (Camddepe) realizó una rueda de prensa este 15 de septiembre

Los distribuidores de combustibles anunciaron un plantón pacífico para el próximo 6 de octubre, como medida ante la situación financiera que, según el gremio, atraviesan las estaciones de servicio en Ecuador.

La principal demanda está dirigida al Gobierno, al que solicitan una revisión de los márgenes de comercialización que reciben los distribuidores por la venta de combustibles.

"El margen de comercialización no ha sido actualizado en 23 años de manera acorde con la realidad operativa y financiera del sector, siendo el margen más bajo del mundo", indicó el gremio de distribuidores.

El sector sostiene que actualmente varias estaciones operan con una rentabilidad de apenas 1%, lo que dificulta mantener la actividad de manera sostenible.

La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador señala que el mayor problema se concentra en el diésel.

Actualmente, el margen de comercialización establecido es de 12 centavos por galón, valor que además debe ser compartido con las empresas comercializadoras.

De acuerdo con el gremio, para alcanzar un nivel de rentabilidad adecuado sería necesario incrementar ese margen en 10,6 centavos adicionales por galón.

Los distribuidores plantean que el ajuste no necesariamente tendría que aplicarse de manera inmediata. Su propuesta contempla un incremento gradual de un centavo por mes, siempre que previamente se realice un estudio técnico que determine las condiciones del sector.

Los representantes de las estaciones de servicio aseguran que la situación actual los ha llevado, en algunos casos, a trabajar a pérdida, debido a que los ingresos obtenidos por la comercialización no compensan los costos de operación.

Ante este escenario, también anticiparon que no otorgarán créditos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)