¿Tiene 65 años o más? Este beneficio puede reducir el valor que paga por su vehículo

Las personas con discapacidad pueden aplicar a una rebaja en el impuesto vehicular.

Los adultos mayores y las personas con discapacidad pueden acceder a una rebaja especial en el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados, uno de los rubros relacionados con el pago anual del vehículo en Ecuador. El beneficio es administrado por el SRI.

¿Quiénes pueden acceder a la rebaja?

El beneficio está dirigido a personas de 65 años o más y a personas con una discapacidad igual o superior al 30%, siempre que cumplan las condiciones establecidas. La rebaja se puede aplicar a un solo vehículo por titular.

Si una persona tiene más de un carro a su nombre, deberá escoger cuál recibirá el beneficio durante ese año. Además, es importante tener claro que la rebaja no siempre significa dejar de pagar por completo el impuesto, sino que modifica la base utilizada para calcularlo.

Las personas de 65 o más y con discapacidad podrán aplicar a una rebaja en el impuesto por tener un vehículo. Trámites Ecuador

¿Cómo pedir el beneficio?

El trámite puede hacerse sin salir de casa. Hay que ingresar a SRI en Línea, iniciar sesión y buscar la sección “Vehículos”. Después se debe seleccionar “Exonere sus vehículos”, escoger el automotor y confirmar la solicitud.

Una vez registrado el beneficio, puede renovarse automáticamente cada año, siempre que el propietario siga cumpliendo los requisitos. Por eso, antes de pagar la matrícula, es recomendable revisar en el sistema del SRI que la rebaja correspondiente ya aparezca aplicada.