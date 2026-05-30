Enfrentamiento armado en Quito deja un fallecido y dos policías heridos

Un delincuente murió durante un enfrentamiento armado con servidores de la Policía Nacional en el sector de la avenida República de El Salvador, norte de Quito, tras una persecución iniciada luego de un robo en una farmacia Fybeca ubicada en El Batán.

Según el reporte policial y de Criminalística, el hecho ocurrió durante la madrugada de este 30 de mayo de 2026 en las calles Irlanda y Austria, dentro del circuito Iñaquito. El sospechoso habría ingresado armado al local farmacéutico y realizado varias detonaciones, causando una herida superficial a una trabajadora del establecimiento.

Tras el asalto, el hombre intentó huir, pero fue interceptado por policías motorizados del grupo “Yankees”, quienes acudieron al llamado de emergencia. Durante la persecución y posterior confrontación, el sospechoso disparó contra los uniformados e hirió a los policías.

Uno de los agentes recibió un impacto de bala en el hombro izquierdo y el otro una herida en el pie derecho. Ambos fueron trasladados al Hospital de la Policía Nacional, donde permanecen estables y a la espera de procedimientos médicos para la extracción de los proyectiles.

La Policía respondió al ataque utilizando sus armas de dotación y abatió al sospechoso, un hombre no identificado de aproximadamente 30 años, quien presentaba tres impactos de bala en el tórax, según el examen externo realizado por Criminalística.

Durante el levantamiento de indicios, las autoridades encontraron un revólver calibre 38 con municiones percutidas, vainas de calibre 9 milímetros, prendas de vestir, un celular, una mochila y un DVR que contenía grabaciones de las cámaras de seguridad de la farmacia Fybeca.

Además, Criminalística confirmó la presencia de manchas de sangre e impactos de bala tanto en la vía pública como al interior del establecimiento farmacéutico.