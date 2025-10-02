Temblor remece la costa ecuatoriana la mañana de este jueves 2 de octubre de 2025

El Instituto Geofísico reportó un sismo la mañana de este jueves 2 de octubre de 2025.

Un sismo de magnitud 4.3 grados en la escala de Ritchter se registró en la costa ecuatoriana la mañana de este jueves 2 de octubre de 2025.

El Instituto Geofísico reportó el movimiento a las 09:52 a una profundidad de 13 kilómetros.

Según el Geofísico, el sismo tuvo lugar en el mar, frente a la playa de Muisne, en la provincia de Esmeraldas.

De manera preliminar se informó que el temblor se registró en la playa, pero luego de la revisión se precisó el epicentro en el océano Pacífico.

Desde el 15 de septiembre la costa ecuatoriana ha sufrido más de una docena de sismos con magnitudes entre 3.0 y 5.0 en la escala de Richter.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Por su ubicación, el Ecuador tiene alta actividad sísmica debido a la zona de subducción de las placas tectónicas Nazca y Sudamericana.