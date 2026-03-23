Temblor sacude la Costa ecuatoriana la tarde de este lunes 23 de marzo

Un sismo de magnitud 4.4 grados se registró cerca de Machala, en El Oro, la tarde de este lunes 23 de marzo de 2026. Así lo reportó el Instituto Geofísico a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el Geofísico, el sismo se registró a las 12:46 en el agua, a 22.13 kilómetros de Machala. El movimiento ocurrió a 59 kilómetros de profundidad.

Las autoridades no han reportado personas afectadas o daños materiales. Pero aún se recogen datos a través del formulario virtual.

Usuarios de redes sociales reportaron el sismo como un leve movimiento, que incluso llegó a Cuenca.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica. Por esta razón es frecuente que los temblores sorprendan a la población.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.