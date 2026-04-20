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Ecuador

Temblor en Imbabura sacude Quito, la Sierra y Costa ecuatoriana

Un temblor en Imbabura sacudió a Quito y sectores de la Costa y Sierra ecuatoriana. Autoridades no reportaron personas afectadas.

Un temblor se registrpo en Cotacachi la noche de este lunes 20 de abril de 2026.

Instituto Geofísico

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

20 abr 2026 - 21:28

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Un temblor sacudió Imbabura la noche de este lunes 20 de abril de 2026. El sismo se sintió con fuerza en Quito y la Sierra ecuatoriana.

El Instituto Geofísico reportó el movimiento registrado a las 21:22. La magnitud del temblor fue de 5.2 grados en la escala de Richter.

El epicentro del temblor se registró a 13.61 kilómetros de Cotacachi, en la provincia de Imbabura a una profundidad de 121 kilómetros.

El temblor sacudió Quito, principalmente en el norte y centro. Pero también hay reportes desde la Sierra y Costa ecuatoriana.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

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