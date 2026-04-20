Temblor en Imbabura sacude Quito, la Sierra y Costa ecuatoriana

Un temblor se registrpo en Cotacachi la noche de este lunes 20 de abril de 2026.

Un temblor sacudió Imbabura la noche de este lunes 20 de abril de 2026. El sismo se sintió con fuerza en Quito y la Sierra ecuatoriana.

El Instituto Geofísico reportó el movimiento registrado a las 21:22. La magnitud del temblor fue de 5.2 grados en la escala de Richter.

El epicentro del temblor se registró a 13.61 kilómetros de Cotacachi, en la provincia de Imbabura a una profundidad de 121 kilómetros.

El temblor sacudió Quito, principalmente en el norte y centro. Pero también hay reportes desde la Sierra y Costa ecuatoriana.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.