Temblor de 3.6 en localidad fronteriza de Colombia se sintió en Tulcán y San Gabriel

Sismo superficial en la frontera colombo-ecuatoriana se sintió en Carchi

Un sismo de magnitud 3.6 se registró la mañana de este miércoles 29 de julio de 2026 en el departamento de Nariño, al sur de Colombia.

El movimiento telúrico fue percibido de forma leve en localidades del norte de Ecuador, sin que hasta el momento se reporten personas heridas o daños materiales.

Epicentro cerca de la frontera con Ecuador

El movimiento sísmico ocurrió a las 10:27 y tuvo una magnitud de 3.6, según los reportes preliminares. El epicentro se ubicó a 7,44 kilómetros de la localidad de Cumbal, en el departamento colombiano de Nariño, muy cerca de la frontera con Ecuador. La profundidad fue de 5 kilómetros, considerada superficial.

Temblor se sintió en Tulcán y San Gabriel

Ciudadanos reportaron que el sismo fue percibido levemente en las ciudades ecuatorianas de Tulcán y San Gabriel, en la provincia del Carchi.

En redes sociales, varios usuarios señalaron haber sentido una ligera vibración, aunque sin consecuencias mayores.

Sin reportes de daños ni personas heridas

Hasta el momento, las autoridades de ambos países no han informado sobre personas heridas ni daños en viviendas o infraestructura como consecuencia del movimiento telúrico.

Tampoco se han reportado afectaciones en los servicios básicos o en las vías de la zona fronteriza.

Los organismos de monitoreo sísmico continúan evaluando la actividad registrada este miércoles para verificar si se presentan réplicas o nuevas novedades.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir los protocolos de prevención ante este tipo de eventos.