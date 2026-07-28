Japón reporta 13 muertos tras el terremoto y sigue búsqueda en centro comercial colapsado

Una vivienda se desplomó en la prefectura de Kumamoto tras el terremoto de magnitud 7.1.

Los rescatistas buscan, este miércoles 29 de julio de 2026, a personas atrapadas bajo los escombros del centro comercial que colapsó en Japón a causa del potente terremoto que azotó la víspera el sur del país y deja al menos 13 muertos y más de 100 heridos.

El saldo de este sismo de magnitud 7.1, que sacudió el martes 28 de julio la prefectura de Kumamoto en la isla de Kyushu, asciende a 13 muertos confirmados, anunció la primera ministra Sanae Takaichi.

"Se confirmaron daños considerables, que incluyen víctimas, derrumbes de edificios, incendios y daños en las carreteras", añadió el dirigente.

Dos personas murieron en el centro comercial afectado, en el que se derrumbó un piso, informó anteriormente a la AFP un funcionario regional de Kumamoto, quien agregó que otra persona se encontró en paro cardiorrespiratorio.

El edificio ubicado en Kashima, en las afueras de la ciudad de Kumamoto, sufrió una explosión tras el terremoto. Los techos y las paredes se derrumbaron, lo que dejó al descubierto su estructura metálica.

"La explosión ocurrió después de que se evacuara a los clientes y al personal", declaró a la AFP un portavoz de Aeon, la empresa que opera el complejo.

Ocho personas fueron rescatadas en el lugar, entre ellas cinco heridas, precisó un funcionario local.

Algunas informaciones habían mencionado inicialmente que había entre 20 y 30 personas atrapadas en el interior, pero "esa cifra parece ser menor", indicó el miércoles la policía, mencionada por la televisión pública NHK, aunque demostró "seguro que algunos empleados siguen atrapados allí".

Debido a la falta de una vía de acceso segura, es difícil ingresar al lugar, precisamente la institución.

El funcionario regional también indicó a la AFP que dos personas se encontraron en paro cardiorrespiratorio en una fábrica de papel de la ciudad de Yatsushiro, donde se desplomó una chimenea.

Otras nueve personas siguen desaparecidas en el sitio, precisaron las autoridades.

El temblor, ocurrido el martes en la isla de Kyushu, alcanzó el nivel máximo en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó la agencia meteorológica nipona (JMA).

En medio de varias réplicas, las autoridades emitieron una alerta de tsunami que luego fue levantada rápidamente.

Imágenes de las televisiones mostraron varios incendios, puentes de carreteras parcialmente destruidos, edificios destruidos y vagones de trenes de mercancías volcados.

El ejército japonés movilizó a 3 600 personas para las labores de rescate y envió 20 aviones para evaluar los daños.

Sin electricidad

No se detectó ninguna anomalía inmediata en las centrales nucleares de la región, aseguró la Autoridad Reguladora Nuclear de Japón.

No obstante, este miércoles unos 36 880 hogares e instalaciones seguían sin electricidad en la prefectura de Kumamoto, según la empresa Kyushu Electric Power.

Kumamoto había sido golpeada en 2016 por dos terremotos devastadores: uno de magnitud 6.5, seguido dos días más tarde por otro de magnitud 7.3. Causaron 273 muertos y más de 2 800 heridos.

Japón es uno de los países más expuestos a los terremotos en el mundo por estar situado en la unión de cuatro grandes placas tectónicas a lo largo del borde occidental del "anillo de fuego" del Pacífico.

El país sigue marcado por el recuerdo del gigantesco terremoto submarino de magnitud 9.0 ocurrido en 2011, que desencadenó un tsunami devastador con alrededor de 18 500 muertos o desaparecidos y una catástrofe en la central nuclear de Fukushima.