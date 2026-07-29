'Muy probablemente me retire' al final de temporada, anuncia Neuer

Manuel Neuer, portero de Alemania, aplaude a los aficionados tras un partido de Eurocopa en 2024.

"Es muy probable que me retire" a final de temporada, explicó el martes 28 de julio de 2026 el guardameta y capitán del Bayern de Múnich, Manuel Neuer, desde Rottach-Egern, al sur de Múnich, donde el club bávaro prepara su próxima temporada.

En mayo Neuer, de 40 años, renovó una temporada hasta 2027 su contrato con el Bayern, al que se unió en 2011 procedente de su club formador Schalke 04.

"No voy a jugar cada partido diciéndome que quizás sea el último, me da igual si quizás he jugado ya por última vez en un estadio u otro. Pero es muy probable que me retire". Manuel Neuer, jugador del Bayern de Múnich.

"En el 85% de los casos, me habría retirado ya" tras la temporada que acaba de terminar, añade el emblemático guardameta, que se dio un tiempo para reflexionar antes de renovar.

"Pero con este equipo y este 'staff', sigue siendo un placer", precisó el campeón del mundo en 2014.

"Seguimos teniendo la posibilidad de meternos en la lucha por ganar todos los títulos y estamos totalmente al nivel con este equipo. Este grupo, este equipo, la estructura que tenemos en el club, constituye ese 15% que me decantó por seguir", destacó Neuer.

Apartado de los terrenos entre febrero y marzo y de nuevo a mediados de mayo por una lesión en el gemelo izquierdo, Neuer fue decisivo en cuartos de final de Liga de Campeones contra el Real Madrid (6-4 en el marcador global).

Eliminado en semifinales por el Paris SG, el Bayern logró el doblete Bundesliga-Copa de Alemania, si bien Neuer se perdió la final de Copa contra el Stuttgart.

El guardameta salió también de su retirada internacional para disputar el Mundial 2026, que terminó en fiasco tras la eliminación de Alemania en dieciseisavos de final contra Paraguay en los penales, el tercer tropiezo consecutivo de la Mannschaft en un Mundial.

Dos veces campeón de Liga de Campeones (2013, 2020) campeón de Alemania en 13 ocasiones y campeón del mundo con Alemania en el Mundial 2014, cuando era considerado el mejor arquero del mundo, Neuer posee uno de los palmareses más nutridos del fúbol alemán, y su estilo de juego revolucionó la posición de portero.