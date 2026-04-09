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Leona se enfrenta a macho para salvar a su cría de morir ahogada

El momento captado en la naturaleza muestra la fuerza del instinto y la tensión dentro de la manada.

La escena evidencia cómo el instinto y la protección maternal pueden imponerse incluso en los entornos más hostiles.

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Autor

Tamara López

Actualizada:

09 abr 2026 - 08:24

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Un impactante video muestra a una cría de león que cae al agua y lucha por mantenerse a flote, generando un momento de alta tensión en plena vida salvaje. 

Ante el peligro, la madre reacciona de inmediato y se lanza sin dudar para rescatar a su cachorro.

Durante el intento de rescate, el macho interviene, generando un momento de conflicto que pone en riesgo la situación. 

Sin embargo, la leona se impone y logra ahuyentarlo para continuar con el rescate.

Un final de supervivencia  

Con determinación, la madre logra sacar a su cría del agua, completando una escena que refleja la lucha por la vida en condiciones extremas.   

Con determinación, la madre logra sacar a su cría del agua, completando una escena que refleja la lucha por la vida en condiciones extremas.   

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