Will Smith en Ecuador: La Amazonía brilla en la serie De Polo a Polo

La presencia de la Amazonía ecuatoriana en una producción internacional refuerza su importancia como uno de los ecosistemas más valiosos y visibles del planeta.

La Amazonía ecuatoriana volvió a captar la atención internacional tras la difusión de escenas de la docuserie producida por National Geographic, donde Will Smith recorre algunos de los ecosistemas más extremos del planeta.

La serie documenta un viaje de más de 40.000 kilómetros a través de distintos biomas, incluyendo la selva amazónica, considerada uno de los puntos más impactantes del recorrido.

De polo a polo con Will Smith

Una experiencia única en la selva

Durante su paso por Ecuador, el actor se adentra en la Amazonía junto a científicos y comunidades locales, explorando zonas como la Cueva de los Tayos y el Parque Nacional Yasuní.

En estos escenarios, Smith participa en expediciones para estudiar especies, como tarántulas y otros animales venenosos, con potencial uso científico y médico.

Impacto y mensaje ambiental

El actor no solo vive experiencias extremas, sino que también resalta la importancia de conservar este ecosistema.

En uno de los episodios, llega a describir la Amazonía ecuatoriana como “el lugar más vivo de la Tierra”, destacando su biodiversidad y valor natural.

La docuserie, compuesta por siete episodios, muestra un recorrido de 100 días por los siete continentes, combinando aventura, ciencia y cultura.

Ecuador tiene un papel destacado en varios capítulos, posicionándose como uno de los escenarios más relevantes de la producción.