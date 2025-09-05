450 migrantes fueron detenidos durante una redada en una fábrica de vehículos en EE.UU.

Agentes de inmigración de Estados Unidos hicieron una masiva detención de migrantes en un fábrica de Hiunday, en Georgia.

Las comunidades migrantes hispanas y surcoreanas fueron las más afectadas por la redada sorpresa que se realizó, el jueves 4 de septiembre del 2025, a una planta de Hyundai, en Georgia, Estados Unidos.

En esa intervención, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a unos 450 trabajadores. Esta redada es la más grande que se ha ejecutado en lo que va del 2025, durante la arremetida del Gobierno de Donald Trump contra la migración ilegal.

La operación de control migratorio en la planta de baterías del "megasitio de Hyundai" en el condado de Bryan (Georgia) concluyó con la detención de unos 450 inmigrantes en situación irregular, detalló la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Atlanta.

Videos en las redes sociales muestran a trabajadores sorprendidos y otros corriendo. Algunos se fueron a ocultar en ductos o en zonas boscosas vecinas tras la irrupción en las instalaciones de la planta donde fabrican vehículos eléctricos.

La autoridades que participaron en el allanamiento, dirigido por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), señalaron que entre los detenidos hay trabajadores indocumentados.

La infraestructura para la producción de vehículos eléctricos continuó operativa, aunque se detuvo la nueva construcción de la planta de baterías.

En total, el complejo representa una inversión de 7 600 millones de dólares y emplea a más de mil personas. A pesar del operativo, Hyundai aseguró que su producción no fue afectada. En la redada participaron también el FBI, la DEA y la Patrulla Estatal de Georgia.