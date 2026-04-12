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Ecuador

Tragedia en Latacunga: Reciclador fallece tras ser atropellado

Tras el crimen, el vehículo se dio a la fuga.

Captura de pantalla 

Autor

Evelin Caiza A.

Actualizada:

12 abr 2026 - 11:11

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Imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran como un reciclador es fuertemente arrollado por un vehículo que circulaba a exceso de velocidad. 

El hecho sucedió en Latacunga, Cotopaxi. Tras el crimen, el conductor se dio a la fuga. 

El video muestra como el reciclador, al ver el vehículo acercarse rápidamente, intenta huir sin éxito. 

El responsable no ha sido localizado 

El ciudadano perdió la vida de manera inmediata. Hasta el momento se desconoce el paradero del dueño del vehículo involucrado, un automóvil pequeño rojo

Las autoridades informaron que continúan las investigaciones para dar con el paradero del responsable. 

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