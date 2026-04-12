Tragedia en Latacunga: Reciclador fallece tras ser atropellado

Tras el crimen, el vehículo se dio a la fuga.

Imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran como un reciclador es fuertemente arrollado por un vehículo que circulaba a exceso de velocidad.

El hecho sucedió en Latacunga, Cotopaxi. Tras el crimen, el conductor se dio a la fuga.

El video muestra como el reciclador, al ver el vehículo acercarse rápidamente, intenta huir sin éxito.

El responsable no ha sido localizado

El ciudadano perdió la vida de manera inmediata. Hasta el momento se desconoce el paradero del dueño del vehículo involucrado, un automóvil pequeño rojo.

Las autoridades informaron que continúan las investigaciones para dar con el paradero del responsable.