Masacre en 'night club' de Ambato deja cuatro muertos

Tras masacre, se realizó el levantamiento de los cuerpos.

La madrugada del domingo 12 de abril de 2026, Ambato se conmocionó por una masacre en un 'night club'.

El hecho sucedió en el paso lateral sur, cerca del terminal terrestre.

Según la información, sicarios llegaron en una camioneta al lugar, ingresaron y dispararon a los asistentes.

El atentado dejó cuatro acribillados

Tras, el atentado cuatro personas fallecieron al instante y tres heridas.

Unidades especializadas acudieron al lugar a realizar el levantamiento de los cuerpos.

Las autoridades indicaron que se continuará con las investigaciones para dar con los responsables de la masacre.