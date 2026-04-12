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Quito

Quito: Ciudadano logra escapar de intento de asalto y presunto atentado

La víctima habría sido contactada por redes sociales. 

Víctima escapando de asaltantes.

Captura de pantalla

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizada:

12 abr 2026 - 09:46

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Un ciudadano logró escapar de un intento de asalto y presunto atentado en su contra. 

Los hechos sucedieron en el sector de La California Alta, ubicado al norte de Quito

El video obtenido de una cámara de seguridad muestra al ciudadano correr alrededor de un auto blanco, mientras un sujeto lo persigue apuntándolo con una pistola

Un asaltante portaba mochila de Delivery 

Según la información, la víctima habría acudido al lugar por una compra realizada por redes sociales

Tras no lograr su objetivo, los asaltantes huyeron en una motocicleta. El conductor portaba una mochila roja de servicio de Delivery. 

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