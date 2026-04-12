Quito: Ciudadano logra escapar de intento de asalto y presunto atentado

Un ciudadano logró escapar de un intento de asalto y presunto atentado en su contra.

Los hechos sucedieron en el sector de La California Alta, ubicado al norte de Quito.

El video obtenido de una cámara de seguridad muestra al ciudadano correr alrededor de un auto blanco, mientras un sujeto lo persigue apuntándolo con una pistola.

Un asaltante portaba mochila de Delivery

Según la información, la víctima habría acudido al lugar por una compra realizada por redes sociales.

Tras no lograr su objetivo, los asaltantes huyeron en una motocicleta. El conductor portaba una mochila roja de servicio de Delivery.